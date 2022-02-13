شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محامٍ يحذر من انتشار ظاهرة «غير أخلاقية» بين بعض النساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر المحامي، فهد العنزي، مساء اليوم السبت، من انتشار ظاهرة غير أخلاقية وليست من المجتمعات العربية الشرقية عامة والمجتمع السعودي خاصة، وهي تخبيب النساء على أزواجهن من قبل نساء أخريات.

وأضاف “العنزي” في مقابلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه شهد بنفسه مثل تلك الأفعال كثيرًا من تخبيب نساء لأخريات على أزواجهن من أجل الانفصال للارتباط بالصداقة والعشق.

وتابع- حسب قوله- :” يوجد نسبة كبيرة من النساء التي تحب النساء، فصرن يخببن بعضهن على أزواجهن للانفصال”.

واستكمل، أنه توجد حالات كثيرة من هذا النوع وقد لاحظت في مكان عملي هذا الأمر بشكل صريح، فهناك من تقول لأخرى “اطلقي وارتاحي وتصادقها”.