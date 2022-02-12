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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جداول دروس الحصص من الأسبوع العاشر لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع العاشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، وللمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري).
كما أعلنت الوزارة، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث)، والمرحلة الثانوية (المستوى الخامس).
وأعلنت وزارة أيضا، جداول الحصص للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع العاشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
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