شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط التونسية تضع إجراءات احترازية جديدة لفيروس كورونا بدءًا من 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجويّة التونسيّة عن إجراءات احترازية جديدة لمحاربة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته على خطوطها الوطنية والدخول للأراضي التونسي بدءًا من 15 فبراير الحالى.

وذكرت الخطوط الجوية -في بيان مساء اليوم السبت- أن المسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، والرّاغبين في الدخول إلى تونس وأنهوا جرعات التلقيح ضد فيروس "سارس- كوف-2"، ينبغي عليهم أن يقدموا بدءًا من يوم 15 فبراير الحالي شهادة تثبت الحصول على كامل الجرعات.



وأضافت أنه يتعين على المسافرين، الذّين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام، والذين لم يكملوا جدول التلقيح ضد الفيروس يتعيّن عليهم تقديم شهادة عند تسجيل الوصول في الرحلة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر"، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 48 ساعة من التسجيل أو اختبار سريع لم يمر على إجرائه 24 ساعة عند التسجيل، وأي إخلال سيُقابَل برفض وصول المسافر.



وأشارت إلى أن المسافرين الذين تأتي نتيجة اختبارهم "بي سي آر" إيجابية، فسيتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام، وفي حالة ظهور الأعراض سيتم تمديد فترة الحجر الذاتي إلى 7 أيام.



وأوضحت أنه يجب على جميع المسافرين ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع "https://app.e7mi.tn"، وتقديم ما يثبت ذلك عند تسجيل الوصول ولدى قسم الخدمات الصحية عند الوصول إلى تونس، سواء في النسخة الرقمية أو الورقية، مطالبة بالامتثال لهذه الشروط وكل الإجراءات التنظيمية والقوانين المعمول بها.