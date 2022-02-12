شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من أبل.. أنتم تشحنون آيفون بشكل خاطئ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أصبحت عملية شحن هاتف آيفون بالنسبة إلى كثيرين كابوسا، فالبطارية سرعان ما تنفذ، وربما يجبر عمر البطارية المستخدمين على حمل الشاحن معهم، متى غادروا المنزل.

وإزاء الشكاوى المتكررة من مستخدمي هواتف آيفون بشأن هذه المشكلة، قدمت شركة أبل سلسلة نصائح تساعد في حل المشكلة، بحسب صيحفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وقالت أبل إن أداء البطاريات يتراجع بمرور الوقت، لكن يمكن تمديد عمر هذه البطارية عبر اتباع الخطوات التالية:

انزع غلاف الآيفون: فبرغم أن الغلاف يحمي الهاتف من الكسور ، إلا أنه يولد حرارة زائدة، بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف.

تجنب الحرارة: تنصح أبل بإبعاد هواتف آيفون عن الحرارة الشديدة سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، التي تقلص من عمر البطارية.

لا تغفل وضع الطاقة المنخفضة: إن هذة الميزة ستوقف بعض الخدمات المتعطشة للطاقة على هاتفك.

وتقول أبل إنه عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، فهذا يعني أن هاتفك سيعمل لفترة أطول قبل أن تحتاج إلى شحنه مرة أرى، ولكن قد تستغرق بعض الميزات وقتا أطول.

لا تفوت السطوع التلقائي: كلما كانت شاشة هاتفك أكثر سطوعا، زادت سرعة استهلاك البطارية.

ويمكن حل هذه المشكلة، عبر تشغيل ميزة السطوع التلقائي التي ستنظم سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة بك.