شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: 3 مراحل لإصدار الجواز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، مراحل إصدار الجواز السعودي الإلكتروني.

وتشمل المراحل ما يلي:

1- المرحلة الأولى:

يتم إصدار الجواز الإلكتروني في هذه المرحلة في ثلاث مناطق إدارية وهي : “منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية”.

2- المرحلة الثانية:

يتم إصدار جواز السفر الإلكتروني في جميع إدارات جوازات المناطق بالمملكة.

3- المرحلة الثالثة:

يتم إصدار الجواز الإلكتروني عن طريق منصة أبشر

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أطلقت أول أمس الخميس، جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وإصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل.

وقالت الجوازات، إنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في “أبشر”، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة، وتقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ” الهوية الوطنية وصورتين شخصية مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من منصة “أبشر” الإلكترونية لإصدار وتجديد جواز السفر ” النسخة السابقة “.