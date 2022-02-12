شكرا لقرائتكم خبر عن قرد يهاجم مواطنا بالباحة.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض المواطن ماجد إبراهيم من أهالي قرية رغدان بالباحة للهجوم من أحد القردة.

وبحسب الوطن فقد أسفر الهجوم، عن إصابة المواطن بجرح غائر في يده، حيث توجه مباشرة لأحد المستوصفات الحكومية.

وتم حقنه بأربع إبر وإعطائه مواعيد لمدة شهر لأخذ حقنة مضادة بشكل يومي.

يذكر أن المواطن كان فقد طالب في وقت سابق، بتدخل الجهات المختصة لإيجاد الحلول، خاصة أن لديه طفلا لا يتجاوز عمره 11 سنة.

ونوه أنه تم التواصل مع البلدية والمركز الوطني للحماية الفطرية وعدة جهات حكومية للتدخل في حماية السكان من أذية القرود، ولكن لم يجد تجاوبا.

وذكر ماجد أن منزله يقع تقريبا في وسط الباحة ولكن هذه القرود سببت له الأذى الكبير خصوصا أن هذه القردة تهاجم منزله.

فيما أوضح المتحدث الرسمي لصحة الباحة ماجد الشطي أنه تم تقديم الرعاية الطبية للمريض حسب البرتوكول المتبع لوزارة الصحة.

وكان أهالي الباحة قد طالبوا، بإيجاد الحلول العاجلة للحد من انتشاره قرود البابون، التي تتسبب في إتلاف مزارعهم.