شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا تحسبا للهجوم الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم، مواطنيها الراغبين في السفر لأوكرانيا، إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما دعت الوزارة في بيان لها المواطنين المتواجدين هناك، إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم، والتواصل مع سفارة دولة الكويت في كييف.وفق "القبس".

يأتي هذا في وقت حثت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأخرى مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

ويأتي ذلك أيضاً بعد أن أكدت تقارير أميركية بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع في أي لحظة، وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن عقد مؤتمراً أمنياً مع الحلفاء في أوروبا لبحث الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في كييف، وذلك قبيل غزو روسي محتمل لأوكرانيا.