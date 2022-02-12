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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنَين اعتديا على آخر بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، أنه تم القبض على شخصين اعتديا على آخر بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تم القبض على مواطنين اثنين، اعتديا على شخص آخر بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة وبألفاظ تحتوي على إيحاءات جنسية، ووثقا ذلك ونشراه.
وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
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