الدنمارك تكشف لغز رفات امرأة في غابة.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الشرطة الدنماركية، اليوم، وفاة امرأة (22 عاماً)، كانت مفقودة، منذ عدة أيام، بعد انتهاء فحوص الطب الشرعي لرفات تم العثور عليه في إحدى الغابات، بالقرب من مدينة البورج.



وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجلين (36 عاماً)، ويدفع الاثنان ببراءتهما.

وكان محققون قد عثروا على رفات بشري في غابة درونينجلوند ستورسكوف، أول من أمس، وسرعان ما تم الاشتباه في أن الرفات يخص المرأة الشابة.

وكانت ميا سكادوج ستيفن في طريقها إلى منزلها بأحد الشوارع.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنها تركب سيارة، ومنذ ذلك الحين لم يظهر لها أي أثر.

وتعتقد الشرطة أنها كانت ضحية لجريمة مروعة، وسببت القضية صدمة كبيرة في الدنمارك.

ويتهَم الرجلان بمقتل المرأة الشابة، وتم وضع أحدهما رهن الاعتقال وإطلاق سراح الآخر.