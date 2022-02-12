شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينشر فيديو لمنظر «لا يليق».. وأمانة المنطقة الشرقية تتفاعل معه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو، يوثق فيه منظر غير جيد و”لا يليق”، لعدم تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، حيث ظهرت تجمعات مياه بجوار الطريق الرئيسي في منظر أزعج السكان.

من جانبها تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية، مع الفيديو وعلقت عليه بالقول :” نشكر تواصلكم مع #أمانة_المنطقة_الشرقية ، ونفيديكم بأن الأمانة تعمل على مجموعة من المشاريع لتصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه السطحية بالضاحية بالتنسيق مع باقي الجهات الخدمية”.

وأضافت:” كما تعمل الأمانة على معالجة التشوهات البصرية بالمنطقة”.