شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الحالة.. تحرم مستفيدي «حساب المواطن» من الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبّه برنامج حساب المواطن أنه في حال لم يقم المستفيد من حساب المواطن بتصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوما، يتم إيقاف حسابه في البرنامج.
وشدد أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل، وتتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
وأوضح أن تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم مازال مستمرا.
وكان قد تم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن، وفقاً للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، حيث كان التسجيل متاحا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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