اخبار الخليج

تعرّف على أطول أيام الصيام في مصر خلال شهر رمضان 2022

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرّف على أطول أيام الصيام في مصر خلال شهر رمضان 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة إمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجرياً الموافق 2022 ميلادياً لمدينة القاهرة.

 

وأظهرت أن أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام سيكون 1 مايو/أيار، وفقاً لصحف مصرية.

 

وبحسب الإمساكية فإن غرة شهر رمضان 1443 السبت 2 أبريل/نيسان، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجرياً مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 شعبان لعام 1443 هجرياً الموافق 1 أبريل/نيسان 2022، وهو يوم الرؤية.

 

وذكرت أن السبت 2 أبريل/نيسان الموافق 1 رمضان، ستكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، أما أطول ساعات الصيام فستكون الأحد 1 مايو/آيار الموافق 30 رمضان وتصل مدة ساعات الصوم إلى 15 ساعة و15 دقائق.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا