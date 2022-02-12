شركة نوفافاكس تسعى لاستصدار الموافقات لاعطاء لقاحها المضاد لكورونا للمراهقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية للأدوية أنها سوف تطلب من الجهات الرقابية الدولية الموافقة على اعطاء لقاحها المضاد لفيروس كورونا للمراهقين في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً، بعد أن اثبتت الاختبارات أنه يمنع حالات الإصابة المصحوبة بأعراض مرضية.



وذكرت نوفافاكس في بيان، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 80% في المرحلة الأخيرة من الاختبارات التي شملت 2247 من المراهقين وتركزت بشكل اساسي على السلالة دلتا من الفيروس، مضيفة أنه لا توجد أي مخاوف ملموسة بشأن سلامة اللقاح.

وقالت نوفافكس إنها سوف تتقدم خلال الربع السنوي الحالي بطلبات للجهات الرقابية الدولية للموافقة على استخدام اللقاح.

يذكر أن لقاح نوفافاكس يتم تقديمه في جرعتين بفاصل ثلاثة اسابيع بينهما، ويمكن تخزينه في درجة حرارة المبردات العادية، مما يجعل من السهل نقله مقارنة بأنواع اللقاحات الأخرى.

كانت الشركة، ومقرها في مدينة ميريلاند الأمريكية، قد تقدمت الشهر الماضي بطلب للجهات الأمريكية المختصة للموافقة على استخدام اللقاح بالنسبة للبالغين.