شكرا لقرائتكم خبر عن غادروا فورا.. نداء عاجل من سفارة المملكة للمواطنين في كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة في العاصمة الأوكرانية كييف جميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.

وأكدت أنه يجب على جميع المواطنين المتواجدين في أوكرانيا سرعة التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: 00380739090123 و00380445205170 ، وذلك لتسهيل مغادرتهم فوراً.

يأتي هذا عقب الحشد السريع المتزايد للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، ما يؤشر باندلاع حرب وشيكة.