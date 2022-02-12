شكرا لقرائتكم خبر عن ليس بانخفاض الإصابات.. مفاجأة عن شرط تخفيف الإجراءات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري الأمراض المعدية في مستشفى أبها، د. طارق الأزرق، عن مفاجأة بشأن شروط تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد في المملكة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بانخفاض عدد الإصابات العادية ولكنه مرتبط بعدد الحالات في العناية المركزة.

وقال استشاري الأمراض المعدية لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، إنه يتم في المقام الأول النظر إلى عدد الحالات في العناية المركزة وليس عدد الإصابات العادية، مشيرًا أن معظم الحالات الحرجة والذين يبلغ عددهم نحو ألف حالة هم من غير مكتملي التحصين.

وشدد “الأزرق” على ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة، قائلًا :” مهمة للوصول للمناعة المجتمعية”، مؤكدًا أن غالبية دول العالم خاصة الأوروبية، وصلت للمناعة المجتمعية والمملكة من ضمنها.

وأوضح أن ظهور متحور أوميكرون جاء في وقت وصلت فيه هذه الدول إلى مناعة مجتمعية بتلقيح أكثر من 70 بالمائة من أفراد المجتمع بجرعتين، وهو ما ظهر في انخفاض أعداد الحالات الحرجة في المملكة مقارنة بعام 2020م.