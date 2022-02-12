شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن مبتعث في نيوكاسل بشكل مفاجئ بعد احتفاله بنجاح أحد زملائه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفي مواطن مبتعث من جامعة الباحة إلى مدينة نيوكاسل في المملكة المتحدة، بشكل مفاجئ بعد احتفاله مع زملائه بنجاح أحدهم، الأمر الذي أصاب كل من عرفه بالصدمة والحزن.

وحسب- عكاظ- كان عبدالله جابر الذويبي الثبيتي المبتعث لنيل الدكتواره في الطب، احتفل مع عدد من زملائه بنجاح أحدهم، ليصعد إلى غرفته لتبديل ملابسه ليتفاجأ الجميع بوفاته.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من المقرر أن يصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم (السبت) جثمان طالب الدكتوراه المبتعث، وذلك بعد انتهاء الإجراءات اللازمة للتأكد من طبيعية وفاته.