شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة غير مسبوقة.. قرار هام من رئيس ديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراره بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل ، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- وذلك اعتبارًا من ١٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ -بإذن الله تعالى- .

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة والتي على إثرها تصبح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر أول محكمة إدارية رقمية ، لتبرهن حرص ديوان المظالم على تنفيذ أهم أهداف خطته الاستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة .

الجدير بالذكر أن هذا القرار المزمع تنفيذه منتصف شهر شعبان القادم بإذن الله ، وبالإضافة إلى ما يقدمه من إنجاز وجودة وتقليص أمد التقاضي، فإن تحويل المحكمة بالكامل إلى محكمة رقمية يعد من أهم القرارات لما يترتب عليه من تعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفيرٍ للطاقات التشغيلية، وكذلك الاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية .