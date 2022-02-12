موافقة صينية «مشروطة» على أقراص باكسلوفيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين اليوم (السبت) إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 من إنتاج شركة فايزر، ليصبح أول عقار يؤخذ عن طريق الفم تتم الموافقة عليه في الصين لعلاج المرض.



وقالت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية إنه أجيز استخدام أقراص باكسلوفيد بين البالغين الذين يعانون أعراضا من خفيفة إلى معتدلة والمعرضين بشكل كبير لتدهور حالتهم.

وأضافت أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات بشأن العقار وعرضها على السلطات المعنية، بحسب ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصين تجري بالفعل محادثات مع شركة فايزر لشراء هذه الأقراص.

وقال ممثل لشركة فايزر في بيان "إنها علامة مهمة في حربنا على كوفيد-19"، دون ذكر معلومات عن مبيعات الشركة من العقار.

وتعطي هذه الموافقة دَفعة لفايزر التي تتوقع 22 مليار دولار من مبيعات العقار في 2022.

وذكر مسؤولون تنفيذيون في فايزر أن الشركة تجري مناقشات مع أكثر من مئة بلد حول عقار باكسلوفيد، مشيرين إلى أنها تستطيع توفير 120 مليون جرعة إذا لزم الأمر.

وقالت فايزر في ديسمبر كانون الأول إن نتائج التجارب النهائية كشفت أن عقارها يقلل فرص دخول المستشفيات أو الوفاة بنسبة 89 بالمئة في مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض خطيرة ويتلقون العلاج في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وبنسبة 88 بالمئة عند تلقي العلاج في خلال الأيام الخمسة الأولى من ظهور الأعراض.