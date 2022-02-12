شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طريف تُسجل أدنى درجة حرارة و«شرورة» الأعلى..وتُحذّر سكان الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة، كاشفًا عن المدن التي تسجل أعلى وأقل درجة حرارة.

وقال المركز في بيان له، إن طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم بـ2 مئوية، فيما تسجل شرورة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية.

وجاءت درجات الحرارة التي أعلنا مركز الأرصاد، كالتالي: طريف 2 درجة مئوية، وتبوك 3، وسكاكا وعرعر والقريات 4، وحائل والعلا ورفحا 7، وبريدة وحفر الباطن 9، والطائف والدوادمي وينبع والمجمعة 10، وأبها والباحة والأحساء 11، والمدينة المنورة والرياض 12، والدمام ووادي الدواسر ونجران والوجه 13، ومكة المكرمة 18، وجدة 19 مئوية.

أما درجات الحرارة العظمي على بعض المدن فهي كالتالي: شرورة 31 درجة مئوية، ومكة المكرمة ونجران وجازان30، وجدة والقنفذة ووادي الدواسر 29، وينبع وبيشة 27، والمدينة المنورة والدمام والطائف والأحساء 21، والرياض وأبها والباحة 20، وحفر الباطن 19، وبريدة 18، وتبوك 17 مئوية.

من جانبه قال المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن منطقة الرياض ستتعرض لكتلة هوائية قادمة، وإن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية غدًا الأحد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن ذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية وتقدم الكتلة الهوائية الباردة، والتي اثرت فعليا على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية.

وتابع العقيل أن الكتلة الهوائية الباردة مستمرة في التقدم لتؤثر على جنوب منطقة الرياض خلال الـ(24 – 48) ساعة القادمة، حتى المناطق الجنوبية الداخلية من المملكة.