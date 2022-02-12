شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 قيادات حوثية بارزة بنيران الجيش اليمنى بمحافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 8 قيادات عسكرية حوثية مصرعهم بنيران قوات الحكومة اليمنية فى مدينة حرض بمحافظة حجة؛ شمال غرب اليمن.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصدر عسكرى فى المنطقة العسكرية الخامسة، قوله "إن مقاتلات التحالف العربى استهدفت تعزيزات ومواقع تابعة لميليشيا الحوثى وسط وجنوب وشرق مدينة حرض"، مشيرا إلى أن "مقاتلات التحالف شنت غارة استهدفت دبابة حوثية وسط مدينة حرض، وغارة أخرى استهدفت طقما حوثيا جنوب مدينة حرض، وغارة استهدفت تعزيزات حوثية شرق الحصنين، شرق حرض".