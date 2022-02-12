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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كبير في منحنى إصابات كورونا.. الصحة تعلن عن عدد إصابات آخر 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1726) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة، وهو ما يؤكد الهبوط الكبير- ولله الحمد- في عدد إصابات كورونا، حيث كانت سجلت أمس الجمعة (2523) حالة.
وأكدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، تسجيل (2983) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (688,519) حالة.
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