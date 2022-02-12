الكشف عن أعراض نوع من السرطان يصعب تشخيصه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف أخصائيو أمراض الأورام أعراض نوع من السرطان يصعب تشخيصه في الوقت المناسب.



وتشير صحيفة The Sun إلى أن الأطباء البريطانيين كشفوا الأعراض الأساسية لسرطان الكلى، الذي يكتشف عمليا في 50 بالمئة من الحالات فقط.

ووفقا لخبراء جمعية سرطان الكلى في المملكة المتحدة، عند اكتشاف الإصابة بسرطان الكلى تكون 42 بالمئة من الورم قد بلغت المرحلة الثالثة أو الرابعة من المرض. لذلك يدعو رئيس الجمعية نيك توركينتين، إلى االاعتماد على التشخيص الذاتي أكثر.

ويقول، "المعرفة، هي أفضل طريقة للوقاية، لأننا بهذا نحث الناس على الاهتمام والانتباه إلى الأعراض المرتبطة بسرطان الكلى التي تظهر لديهم، واستشارة الطبيب الأخصائي بشأنها. وللعلم أن من بين أعراض سرطان الكلى ظهور الدم في البول، ولو بنسبة ضئيلة جدا، وألم مستمر في الظهر أو الجانب".

ويضيف، ومن أعراض سرطان الكلى الأخرى، فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن، وارتفاع مستوى ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والتعرق الزائد ليلا وتورم العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة وآلام في العظام وظهور الدم عند السعال.