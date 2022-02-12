نوع من الوجبات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية "أربعة أضعاف".. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أدت الزيادة المستمرة في معدلات الإصابة بمرض السكري والسمنة إلى إعاقة الجهود المبذولة لتقليل عدد النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وفي حين أن عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية معروفة جيدا، لم تتم مناقشة المسببات على نطاق واسع. ووفقا لإحدى الدراسات المبكرة، فإن تناول وجبة دسمة قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية، في غضون ساعات فقط من الاستهلاك.

ووفقا لـ NHS: "النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة يتم فيها منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة بسبب جلطة دموية".

وعلى الرغم من أن التأثير التراكمي لاختيارات النظام الغذائي السيئة على القلب كبير، إلا أن استهلاك كميات كبيرة من الدهون في جلسة واحدة قد يكون كافيا لإثارة حدث ما أيضا.

وفي الواقع، أشارت نتائج إحدى الدراسات المبكرة إلى أن تناول وجبة دسمة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنحو أربع مرات في غضون ساعتين من الاستهلاك.

ويحدث الإفراط في الأكل عندما تأكل إلى ما بعد نقطة الشعور بالشبع، ما يتسبب في عمل الجسم لوقت إضافي من أجل دعم الجهاز الهضمي.

ويبدو أن الاكتشاف يشير إلى أن الوجبات الثقيلة يمكن أن تكون بمثابة محفز، تماما مثل المجهود البدني الشديد أو نوبة الغضب.

وسلط الباحثون الضوء على عدة طرق يمكن للوجبات الثقيلة من خلالها أن تؤثر سلبا على القلب.

وتكهنوا بأن الوجبات الغنية بالدهون يمكن أن تضعف وظيفة البطانة، وهي البطانة الداخلية للشرايين.

وأثناء الهضم، يطلق الطعام هرمونات في مجرى الدم، الأمر الذي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة ويضع ضغطا إضافيا على القلب.

ويمكن أن يؤدي تناول وجبة دسمة أيضا إلى ارتفاع حاد في الأنسولين، ما يؤثر على بطانة الأوعية الدموية المؤدية إلى القلب.