تحذيرات من إضراب مفتوح عن الطعام للأسرى الفلسطينيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، من دخول الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في إضراب مفتوح عن الطعام ضد سياسات الإدارة التعسفية.



وقالت الهيئة إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي دفعت صباح اليوم بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة الأقسام".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المسؤول عن الإعلام في الهيئة، ثائر شريتح، أن "الأسرى مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون بذلك لإلغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم، كسحب الأدوات الكهربائية، وفرض الغرامات، والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية إضافة لوقف الهجمة عليهم، والاقتحامات والتفتيش، والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة حريتهم في سجن جلبوع قبل أشهر".

وأضاف أن "الأسرى قد يلجأون للتصعيد بالإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع استمرار الأسرى الإداريين في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 44 على التوالي".