شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المسئول عن عمليات الاغتيالات فى محافظة ميسان العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، القبض على المسئول عن عمليات الاغتيالات والخطف فى محافظة ميسان جنوب شرقى البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول فى الجيش العراقى وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات، ألقت القبض على المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين فى ميسان".

وأضافت الخلية، أن المتهم مطلوب إلى القضاء العراقى وفق المادة 4 إرهاب، مشيرة إلى أن عملية إلقاء القبض عليه تمت فى عملية مداهمة نوعية فى ناحية المشرح.