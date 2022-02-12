أول إجراء من الشرطة البريطانية ضد جونسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تلقى استجوابا قانونيا من الشرطة على خلفية فضيحة الحفلات خلال إغلاق كورونا.



وأكدت رئاسة الوزراء أن جونسون تلقى الاستمارة القانونية من عناصر شرطة العاصمة وقال إنه "سيرد على المطلوب".

وتعني هذه الخطوة أن جونسون سيتعين عليه تقديم سبب وجيه لحضوره تلك الفعاليات التي نظمت أثناء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإلا فإنه سيواجه غرامة.

وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار كورونا.

وتجري شرطة العاصمة لندن اتصالات مع أكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينج ستريت خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا.

وتريد الشرطة الحصول منهم على إجابات لتفسير مشاركتهم في تلك الحفلات.

الأسبوع الماضي، أجرى جونسون، بعض التعديلات في إدارته في محاولة لإنقاذ حكومته عقب فضيحة حفلات غلق كورونا.

وجاءت تعديلات جونسون، الذي يكافح من أجل البقاء السياسي، في إدارته، في مسعى لاسترضاء نواب حزبه الذين أغضبتهم سلسلة من الفضائح.

وكان جونسون قد تعهد بإعادة ضبط إدارته، في مواجهة أكبر أزمة له حتى الآن، والتي أججها الكشف عن إقامة حفلات في مقر رئيس الوزراء ومقر إقامته أثناء سريان قيود الإغلاق العام الصارمة لمكافحة كورونا.

ولم تشمل التغييرات أيا من المناصب الوزارية الرئيسية.

ووافقت الحكومة البريطانية على استقالة 4 من مساعدي رئيس الوزراء على خلفية فضيحة حفلات إغلاق كوفيد-19.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التقارير التي كشفت عن مسؤولية أعضاء في الحكومة عن الفضيحة، ما يزيد من ضعف موقف جونسون.

وقال داونينج ستريت، مقر رئيس الحكومة، في بيان إنه وافق على استقالتي مارتن رينولدز السكرتير الأول لبوريس جونسون الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مئة شخص لدعوتهم لتناول مشروب في مايو/أيار 2020، ومسؤول مكتبه دان روزنفيلد بعد عام على تسلمه هذا المنصب.