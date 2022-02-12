هيئة حماية المنافسة البريطانية توافق على تغييرات جوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وافقت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على التغييرات المقترحة التي أدخلتها شركة جوجل الأمريكية لخدمات الانترنت على الطريقة التي تستخدم بها بيانات المستخدمين.



وقالت هيئة المنافسة والأسواق إن محرك البحث يلتزم الآن بقواعد ملزمة قانونياً لتجنب زيادة هيمنته على سوق الإعلان عبر الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وستتولى الجهات التنظيمية دوراً إشرافياً لضمان عدم إضرار خطة "جوجلز برايفاسي ساندبوكس" بالمنافسة. وتهدف الخطة إلى الحيلولة دون استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية عبر متصفح جوجل كروم.

وتشمل الالتزامات، التي من المقرر أن تستمر ست سنوات، عمل هيئة المنافسة والأسواق ومكتب مفوض المعلومات مع جوجل من خلال تطوير مقترحات "ساندبوكس" الجديدة واختبارها.