شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض فى درجات الحرارة بالسعودية وغائم بالإمارات ومعتدل بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية على شرق المملكة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على مناطق شمال المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، أن يسود البلاد السبت صحواً إلى غائم جزئيا يصبح غائماً مساءً على المناطق الساحلية والشمالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون غائماً أحياناً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً.

كما حذرت الأرصاد من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 40%.

أعلى مد في الساعة 3:15 مساء وفي 3:01 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 8:41 صباحاً وفي الساعة 9:26 مساء.

شروق الشمس في تمام الساعة 6:15 صباحاً والغروب عن الساعة 5:28 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 1:36 مساء والأفول في الساعة 3:58 صباحاً.

ليلًا

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

نهارًا

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة .