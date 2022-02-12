بشأن فيروس كورونا.. جنوب إفريقيا تتخلى عن خطة التأهب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ستعلق جنوب إفريقيا خطتها الوطنية للتأهب المتعلقة بفيروس كورونا بعد عامين من إطلاقها وتعيد بناء اقتصادها من خلال إصلاحات شاملة بعد الآثار المدمرة للقيود.



وأعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا عن ذلك في خطاب متلفز إلى الأمة ليل الخميس، دون ذكر تواريخ محددة لإلغاء الخطة، قائلا إن "جنوب إفريقيا بحاجة إلى إجماع جديد".

وقال إن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لجذب المستثمرين، بما في ذلك تحديث البنية التحتية.

وتابع إنه يجب على الدولة أن تخلق بيئة جديدة يمكن من خلالها للقطاع الخاص أن يزدهر وذلك بإزالة العقبات البيروقراطية المرهقة وغير الضرورية.

ودعا رامافوزا إلى زيادة شراء المنتجات المحلية، مشيرا إلى أنه يريد أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد سرقة الكابلات والسكك المنتشرة. كما سيجري استبدال محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم بمصادر طاقة صديقة للبيئة على المدى المتوسط.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا التي تعتبر من الدول الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 من حيث الأعداد، رفعت معظم القيود في نهاية عام 2021 بسبب انخفاض أرقام الإصابة- التي كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد .