فرنسا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الفرنسية إلغاء ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الخاضعة للجواز الصحي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 28 فبراير الجاري مع استثناء المواصلات منه.



وكانت فرنسا قد ألغت إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية وأبقت الأمر مقتصراً على الأماكن المغلقة، ضمن إجراءات تخفيف قيود كورونا التي اتخذتها العام الماضي لمواجهة انتشار متحور أوميكرون.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الفرنسية إنه «اعتباراً من 28 فبراير، لن يكون ارتداء القناع إلزامياً في الأماكن التي يكون الوصول فيها مشروطاً بتقديم بطاقة التطعيم. ومع ذلك، هناك استثناء واحد سيظل ساري المفعول في النقل».

وأضاف البيان: «قرار ارتداء الكمامة في الداخل سيظل العمل سارياً به في المواصلات والأماكن المغلقة غير الخاضعة لبطاقة التطعيم فقط».