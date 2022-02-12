الصحة العالمية تكشف موعد نهاية مرحلة كورونا الحادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية عن الموعد المتوقع فيه انتهاء المرحلة الحادة من فيروس كورونا (كوفيد 19).



وأوضح الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، أنه منتصف السنة هو الموعد المتوقع لذلك، مشترطاً أن يتم تطعيم 70% من الناس.

وقال غيبريسوس، خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا: «نعوِّل على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة بشرط تطعيم 70% من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود يونيو أو يوليو».

وأضاف: «الأمر بين أيدينا، إنها مسألة اختيار».

وكان غيبرييسوس يزور مختبرات شركة «أفريجين» في مدينة كايبتاون التي صنعت أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في إفريقيا، على أن يكون جاهزاً للتجارب السريرية في نوفمبر، ويتوقع أن يتم بدء العمل به عام 2024.

وأورد مدير منظمة الصحة أن «هذا اللقاح سيكون متكيفاً في شكل أكبر مع الظروف التي يتم استخدامه فيها، مع قيود تخزين أقل وسعر أدنى».

ويحظى مشروع «أفريجين» بدعم منظمة الصحة العالمية ومنصة كوفاكس الدولية لتسهيل الحصول على اللقاحات.

ولا تتجاوز نسبة من تلقوا اللقاح في إفريقيا 11 في المئة، وهي الأدنى في العالم.

واعتبر فرع منظمة الصحة العالمية في إفريقيا أن على القارة السمراء أن «تضاعف ست مرات نسبة التلقيح» ضد كوفيد، أملاً ببلوغ نسبة السبعين في المئة المرجوة مع نهاية النصف الأول من عام 2022