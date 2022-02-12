شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موافقة صينية مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين اليوم السبت إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد الجديد المضاد لكوفيد-19، الذي تنتجه شركة فايزر، وذلك لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.
وأضافت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات حول أقراص باكسلوفيد وعرضها على السلطات المعنية.