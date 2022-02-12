شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موافقة صينية مشروطة على عقار باكسلوفيد المضاد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين اليوم السبت إنها أعطت موافقة مشروطة على عقار باكسلوفيد الجديد المضاد لكوفيد-19، الذي تنتجه شركة فايزر، وذلك لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح من خفيفة إلى معتدلة ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.

