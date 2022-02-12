هذه الفاكهة مفيد للرئتين.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ أمس عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين.



وقال الخبير على الهواء على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية: "اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير".

توصل غينزبورغ إلى هذه الاستنتاجات بعد قراءة نتائج دراسة صينية شارك فيها مدخنون يعانون من تلف في الرئة.

وجد العلماء أن الطماطم تساهم في استعادة الجهاز التنفسي.

وأضاف غينزبورغ أيضًا أن الطماطم يمكن أن تمنع أيضًا تلف الرئة المرتبط بالشيخوخة أثناء الشيخوخة البشرية الطبيعية.