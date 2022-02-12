مخاطر صحيّة جمّة للاستخدام المفرط لسماعات الهاتف.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتسبب سماعات الهاتف التي تستخدم لاستقبال المكالمات أو سماع الموسيقى في مخاطر صحية، من بينها فطريات الأذن.



وتتسبب الالتهابات الفطرية في الأذن في انتفاخ واحمرار قناة الأذن، وبالتالي الشعور بآلام حادة.

وتشعر الفطريات براحة أكبر في الرطوبة العالية ووسط درجات الحرارة المرتفعة.

ومن شأن الاستخدام المفرط للسماعات، التي تعمل بتقنية الـ "بلوثوت" أو السماعات التقليدية إلى خلق بيئة مثالية لتزدهر الفطريات في الأذن، حسب الموقع الإخباري الألماني "إين فرانكن".

ولجأ أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة د. سينا جورابشي في جنوب فلوريدا، إلى "تيك توك" للفتت الانتباه إلى هذه المخاطر من خلال مقاطع فيديو على حسابه.

وتهدف المقاطع المصورة إلى توعية الشباب على وجه الخصوص بأهمية الحفاظ على نظافة وسلامة الأذن من سماعات الهاتف. ويشير الموقع للخبير الطبي د. سينا جورابشي نقلاً عن الموقع الطبي الألماني "غيزوندهايت"، إلى أن أي جسم غريب في الأذن يمكن أن يؤدي إلى مرض في القناة السمعية، ومن شأن ذلك أن يؤدي أيضا إلى ضعف السمع.

وينصح الطبيب جورابشي بتفادي استخدام السماعات لساعات طويلة والعودة إلى الطبيب في حال الشعور بالألم بعد استخدام السماعات.