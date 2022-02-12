شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسى يؤكد أهمية تفعيل التعاون العسكرى مع باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد وزير الدفاع التونسى عماد ممّيش أهمية انفتاح بلاده على تفعيل التعاون العسكرى مع باكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمكّن من تبادل الخبرات لتطوير القدرات العسكريّة للقوّات المسلّحة التّونسيّة والباكستانيّة.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية - فى بيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الدفاع، رئيس أركان البحريّة الباكستانيّة، محمد أمجد خان نيازى، بحضور سفير باكستان بتونس طاهير حسين اندرابى، ورئيس أركان جيش البحر التونسى.

وفى السياق، عبّر سفير باكستان بتونس عن استعداد بلاده لإرساء التعاون فى كافة المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

يذكرأن، أكد وزير الدفاع التونسى عماد ممّيش، ضرورة العمل والمثابرة على الارتقاء بالمؤسسة العسكرية لمواكبة التطورات فى هذا المجال، ورفع قدرات العسكريين من الجانبين المعنوى والمهني.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية - أن مميش قام بزيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بحلق الوادى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، واطلع على مهام الهياكل العسكرية المتواجدة بالقاعدة واستمع إلى عرض حول مهام القاعدة.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع التونسى استمع إلى عرض آخر حول المصلحة الوطنية لخفر السواحل، تم خلاله التطرق إلى مهامها المتعلقة بإنفاذ القانون بالبحر، والمساهمة فى مهام الصالح العام، إضافة إلى عرض حول مهام مصلحة المنارات والعلامات البحرية ودورها الريادى على المستوى الوطنى فيما يتعلق بالتأشير البحرى وتمثيلها لتونس فى المجال على المستوى الدولي.