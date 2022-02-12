شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مزنة الراجحي زوجة الشيخ سليمان الراجحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي، أمس الجمعة، وفاة زوجته مزنة محمد الراجحي. ونعى الشيخ “الراجحي” زوجته عبر تغريدة على حسابه بتوتير قائلاً : “انتقلت إلى رحمة الله زوجتي مزنة محمد الراجحي (والدة صالح ومحمد وفهد وعبدالرحمن)، أسأل الله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويجمعني بها في جنات النعيم”. من جانبهم قدم عدد كبير من متابعي الشيخ الراجحي التعازي له، داعين بالرحمة والمغفرة للفقيدة.

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