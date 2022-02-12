شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات.. ويوجه تنبيهًا مهمًا للمدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي.

وطالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكانت ‏قوات التحالف، قد أعلنت أمس، عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة وصعدة خلال 24 ساعة.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير 13 آلية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

كما أكدت قوات التحالف، أن مليشيا الحوثي اختارت التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين، وذلك بعد استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة.

وأوضح التحالف أن تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادي لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع.