شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مجريات العمليات النوعية التى جرت على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية ، والتى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.

وأكد اللواء الركن الحنيطى - فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - استخدام جميع الإمكانات المتوفرة لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدى لها بهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.

يشار إلى أن كمية المخدرات التى تم ضبطها على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية والتى باءت بالفشل فى أن تمر بلغت 9343000 حبة كبتاجون و38900 حبة ترامادول و7096 كف حشيش.