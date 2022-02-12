شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: لا أقبل التدخل فى صلاحياتى الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل فى صلاحياته الدستورية أو يحددها.

جاء ذلك فى بيان صادر عن مكتب ميقاتى مساء اليوم الجمعة ردا على ما يتم تداوله بوسائل إعلام وصحف لبنانية حول إدراج تعيين عدد من القيادات والمسئولين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التى جرت فى القصر الجمهورى.

وجدد ميقاتى التأكيد على أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صلاحيته ويطلع رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون لرئيس الجمهورية حق طرح أى بند من خارج جدول الأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره فى أكثر من مناسبة وموقف، من أنه لم يعقد أى اتفاق جانبى نظير عودة الوزراء الذين قاطعوا جلسات مجلس الوزراء من قبل، وذلك لإعادتهم إلى المشاركة فى جلسات مجلس الوزراء.

وشدد ميقاتى على أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل فى صلاحياته الدستورية ويحددها.