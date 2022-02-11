شكرا لقرائتكم خبر عن “توكلنا” يكشف عن 8 مشكلات تتسبب في ظهور اللون الرمادي بالتطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تطبيق “توكلنا”، أن الأكواد الملونة التي تظهر في الشاشة الرئيسية في التطبيق عبارة عن وسيلة معتمدة لإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم والزائر.

وأوضح التطبيق أن اللون الأخضر الغامق يعني أن المستفيد أكمل جرعات لقاح كورونا المعتمدة.

كما أشار إلى أن الأخضر يرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته، أو تلقى جرعة أولى أو غير محصن، واللون البرتقالي يفيد بأن الشخص مخالط، واللون البني يعني أن الشخص مصاب، واللون البنفسجي يكون للمستفيد القادم من السفر.

وكشف «توكلنا» عن 8 مشكلات تتسبب في ظهور اللون الرمادي في التطبيق، كالتالي :

– انقطاع اتصال الإنترنت .

– خدمة تحديد الموقع GPS معطلة .

– عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع.

– اتصال VPN مفعل .

– وجود تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي.

– وجود جلبريك للآيفون وروت للأندرويد (تعني محاولة كسر الحماية التي تفرضها شركة آبل على نظام IOS).

– عدم تحديد مكان السكن .

– عدم تحديث التطبيق.