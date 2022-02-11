شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مشهد مؤثر لطلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن بجوار قبر زميلهم بعد وفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت صور متداولة مشهداً مؤثراً لطلاب ثانوية ابن باز لتحفيظ القرآن الكريم، يقفون على قبر زميلهم للدعاء له بعد وفاته يوم الأربعاء الماضي.

ونشر الصور الدكتور فهد الرومي على حسابه بتويتر وعلق قائلاً: “سقط أحد الطلاب ميتاً فجأة يوم الأربعاء في ثانوية ابن باز للتحفيظ وصلي عليه عصر الخميس في جامع البابطين ودفن في مقبرة الشمال”.

وأضاف: “جلس زملاؤه وأساتذته متأثرين جوار قبره يدعون له حتى أذان المغرب في مشهد مؤثر”.

واختتم تغريدته قائلاً: “هكذا تكون الصحبة الصالحة وهكذا يكون أهل القرآن”.

ولاقت التغريدة تفاعلاً واسعاً من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذين دعوا للفقيد بالمغفرة والرحمة.