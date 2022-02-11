شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عسكرى لبنانى يدعو للضغط على إسرائيل لوقف انتهاك السيادة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وفد عسكرى لبناني، الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفه بالممارسات العدائية، وخصوصًا استخدام المجال الجوى اللبنانى لقصف الأراضى السورية واستمرار الانتهاكات للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، مؤكدًا التزام لبنان بالقرارات الدولية وخصوصًا القرار 1701 ومندرجاته.

جاء ذلك فى بيان للجيش اللبنانى عقب اجتماع ثلاثى استثنائى فى رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، بحضور وفد من ضباط الجيش اللبنانى برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وخلال الاجتماع، أثنى الوفد اللبناني، على الجهود التى قام بها الجنرال ستيفانو ديل كول، خلال فترة توليه رئاسة البعثة، متمنيًا له التوفيق فى المهمات المستقبلية، كما تمنى للقائد الجديد التوفيق فى مهماته.

وأدان الجانب اللبناني، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدًا أنها تحصل يوميًا، محملاً إسرائيل مسئولية النتائج التى تترتب عنها.

ووفقًا للبيان، شدد الجانب اللبناني، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانية المحتلة كافة ومنها المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالى المحتل من بلدة الغجر وبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ 17 المتحفظ عليها.