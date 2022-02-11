شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلى والفلسطينيين فى مدن الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت، اليوم الجمعة، اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدتى بيتا وبيت دجن جنوب محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية.

وقال مصادر بالهلال الأحمر الفلسطينى - لوكالة انباء الشرق الأوسط - إن مواطنًا أصيب بالرصاص الحى فى ساقه فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المطاطى وعشرات بالاختناق فى جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين بالضرب ما أدى إلى نقل أحدعم إلى مستشفى".

وفى بيت دجن، أصيب مواطنون فلسطينيون بالرصاص المطاطي، من ضمنهم صحفى ومسعفان، فيما أصيب آخرون، وبينهم صحفيون أيضًا، بالاختناق.

وفى محافظة قلقيلية، الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، بينهم طفل عمره 13 عامًا، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.

وفى الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا من المنطقة الجنوبية بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.