شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات “الأرصاد”: موجة باردة على الرياض والقصيم والشرقية غداً.. و”الشمالية” تسجل صفر مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تسجل اليوم الحدود الشمالية درجة حرارة “صفر”، وتصل هذه الموجة الباردة إلى الرياض والشرقية والقصيم غدًا – بمشيئة الله-.

وأوضح لـ”الإخبارية”، أنه ابتداءًا من اليوم، ستنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وحتى 5 درجات مئوية ما يؤدي إلى تكون الصقيع على المناطق الشمالية من المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع غدًا السبت، أن تتأثر بالموجة الباردة مناطق؛ القصيم والرياض وتبوك والمدينة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس.

وأكد أنه نتيجة لدخول الكتلة الهوائية الباردة، تدريجيًا مع السحب على المناطق الشمالية للمملكة تبقى الفرصة مواتية لهطول بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الشمالية الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستعاود الاعتدال بشكل تدريجي، بعد مرور هذه الكتلة الهوائية الباردة.