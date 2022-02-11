شكرا لقرائتكم خبر عن عودة موقع تويتر للعمل بعد انقطاع مفاجئ استمر لدقائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عاد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى العمل بعد أن تعطل لدقائق إثر عطل مفاجئ ضرب الموقع قبل قليل. وتعرض الموقع لعطل مفاجئ، وأبلغ الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع في موقع وتطبيق التدوين المصغر. وكان مستخدمو موقع “تويتر”، قد أكدوا عدم إمكانية الوصول للموقع، ولا يمكنهم استخدام الميزات الأساسية، مثل إعادة التغريد، أو قراءة الردود.

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