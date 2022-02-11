شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تنهمر على جبال جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة على جبال جازان، وسط جوي شتوي وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح الفيديو المتداول، كميات الأمطار التي تساقطت وملأت شوارع وطرقات وجبال المنطقة.

وتفاعل المغردون مع الأمطار التي تساقطت بغزارة، بحالة من الفرح والتفاؤل داعين الله تعالى أن يجعلها صيبًا نافعًا.

وشهدت هروب بمنطقة جازان، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى جريان للسيول على شكل جداول منحدرة عبر الصخور.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون حالة الطقس عبارة عن سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء ومناطق المملكة.