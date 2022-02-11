شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعد لإعادة فتح الزيارات العائلية والسياحية بعد توقفها عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أمنية بالكويت، عن أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس فتح الزيارات العائلية والسياحية في مارس المقبل بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام. وفق "القبس".

وقالت المصادر، وفق الصحيفة الكويتية، إن قطاع شؤون الإقامة في «الداخلية» ينتظر تقريراً من وزارة الصحة حول استقرار الوضع الصحي الخاص بوباء «كورونا» في الدولة، من أجل اتخاذ القرار، لا سيما في ظل انخفاض أعداد الإصابات وأعداد دخول العناية المركزة والأجنحة في الفترة الأخيرة وتجاوز ذروة موجة «أوميكرون» في البلاد.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم قرار مجلس الوزراء الخاص بفتح جميع أنواع التأشيرات للوافدين، فإن الزيارات العائلية والسياحية لا تزال موقوفة، وأن قرار مجلس الوزراء جرى تطبيقه على تأشيرات العمل والزيارات التجارية وسمات الالتحاق بعائل فقط.

وذكرت المصادر، أن فتح الزيارات العائلية والسياحية للأبناء والأزواج سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على مختلف المستويات، فضلاً عن أنه يأتي من منطلق إنساني مراعاة لظروف لم شمل بعض العائلات المقيمة في البلاد.

وأوضحت المصادر، أن عشرات الوافدين يتقدمون يومياً لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست للاستفسار عن موعد فتح الزيارات العائلية والسياحية من أجل استقدام أسرهم، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.