شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول على هروب بمنطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مطقع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار المتساقطة والسيول الجارية في هروب بمنطقة جازان.

وأوضح الفيديو المتداول، كميات الأمطار التي سقطت على المنطقة ما تسبب في جريان السيول بغزارة.

وبين الفيديو كيف أدت الأمطار الغزيرة إلى سيول جرت على شكل جداول منحدرة عبر الأودية والشعاب.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون حالة الطقس عبارة عن سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء ومناطق المملكة.

ولم يستبعد تقرير الأرصاد فرصة تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.