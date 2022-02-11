شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تخفف قواعد وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم الجمعة إنه في الأماكن العامة، حيث يشترط تقديم ما يفيد بتلقي لقاح كوفيد-19، لن يضطر الناس بعد الآن إلى وضع الكمامات في الأماكن المغلقة.



وأوضحت الوزارة أن الكمامات ستظل إلزامية في وسائل النقل العام وفي الأماكن المغلقة غير الخاضعة لجوازات السفر الصحية.

وتتماشى القاعدة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 28 فبراير/ شباط، مع توصيات السلطات الصحية وتأتي بعد تباطؤ في معدل الإصابة بكوفيد-19.