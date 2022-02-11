شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم 7051 شخصا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 7 آلاف و51 شخصًا بلقاح فيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الجمعة، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و283 ألفًا و440 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و630 ألفًا و126 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، ومليون و653 ألفًا و314 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا. وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و847 آلاف و352 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 3 آلاف و823 شخصا بفيروس كورونا، ووفاة 23 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أمس الخميس أنه تم إجراء 11 ألفا و654 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 32.80% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 8 ألاف و608 أشخاص ، ليصل أجمالي المتعافين 867 ألفا و338 شخصا .

وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و941 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 958 ألفا و549 شخصا

منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.